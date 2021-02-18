Ибраим Сангаре
№17
Полузащитник
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Команда
Тулуза
Гражданство
Кот-д'Ивуар
Дата рождения
2 дек. 1997 (23) года
Рост
191
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.02.2021 18 февр. 2021 чт 20:55
Олимпиакос
4 : 2
ПСВ
32'
32'
32'
18.02.2021 18 февр. 2021 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Олимпиакос
4
ПСВ
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала