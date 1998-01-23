Одсонн Эдуард
№22
Нападающий
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Команда
Селтик
Гражданство
Франция
Дата рождения
16 янв. 1998 (23) года
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
31.03.2021 31 марта 2021 ср 19:00
Исландия (мол.)
0 : 2
Франция (мол.)
38'
38'
38'
31.03.2021 31 марта 2021 ср 19:00
38'
минуты: 1' - 61'
Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 3 тур
Исландия (мол.)
0
Франция (мол.)
2
минуты: 1' - 61' / Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 3 тур
28.03.2021 28 марта 2021 вс 22:00
Россия (мол.)
0 : 2
Франция (мол.)
15'
15'
15'
28.03.2021 28 марта 2021 вс 22:00
15'
минуты: 1' - 77'
Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 2 тур
Россия (мол.)
0
Франция (мол.)
2
минуты: 1' - 77' / Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 2 тур
25.03.2021 25 марта 2021 чт 23:00
Франция (мол.)
0 : 1
Дания (мол.)
25.03.2021 25 марта 2021 чт 23:00
минуты: 1' - 62'
Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 1 тур
Франция (мол.)
0
Дания (мол.)
1
минуты: 1' - 62' / Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 1 тур