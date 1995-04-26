Сайф-Эддин Хауи
№24
Полузащитник
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Команда
Марсель
Гражданство
Тунис
Дата рождения
27 апр. 1995 (26) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.04.2021 30 апр. 2021 пт 22:00
Марсель
1 : 1
Страсбур
30.04.2021 30 апр. 2021 пт 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Марсель
1
Страсбур
1
был в запасе
23.04.2021 23 апр. 2021 пт 22:00
Реймс
1 : 3
Марсель
23.04.2021 23 апр. 2021 пт 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Реймс
1
Марсель
3
был в запасе
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 18:00
Марсель
3 : 2
Лорьян
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 18:00
минуты: 76' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Марсель
3
Лорьян
2
минуты: 76' - 90' / Франция. Лига 1, 33 тур
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 22:00
Монпелье
3 : 3
Марсель
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Монпелье
3
Марсель
3
был в запасе
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 22:00
Марсель
2 : 0
Дижон
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 22:00
минуты: 90' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Марсель
2
Дижон
0
минуты: 90' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур
20.03.2021 20 марта 2021 сб 19:00
Ницца
3 : 0
Марсель
20.03.2021 20 марта 2021 сб 19:00
минуты: 69' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Ницца
3
Марсель
0
минуты: 69' - 90' / Франция. Лига 1, 30 тур
13.03.2021 13 марта 2021 сб 19:00
Марсель
3 : 1
Брест
13.03.2021 13 марта 2021 сб 19:00
минуты: 1' - 46'
Франция. Лига 1, 29 тур
Марсель
3
Брест
1
минуты: 1' - 46' / Франция. Лига 1, 29 тур
10.03.2021 10 марта 2021 ср 21:00
Марсель
1 : 0
Ренн
10.03.2021 10 марта 2021 ср 21:00
минуты: 1' - 62'
Франция. Лига 1, 22 тур
Марсель
1
Ренн
0
минуты: 1' - 62' / Франция. Лига 1, 22 тур
03.03.2021 03 марта 2021 ср 23:00
Лилль
2 : 0
Марсель
03.03.2021 03 марта 2021 ср 23:00
минуты: 46' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Лилль
2
Марсель
0
минуты: 46' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 23:00
Марсель
1 : 1
Лион
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 23:00
минуты: 1' - 72'
Франция. Лига 1, 27 тур
Марсель
1
Лион
1
минуты: 1' - 72' / Франция. Лига 1, 27 тур
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 19:00
Нант
1 : 1
Марсель
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Нант
1
Марсель
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
17.02.2021 17 февр. 2021 ср 23:00
Марсель
3 : 2
Ницца
42', 53'
42', 53'
42', 53'
17.02.2021 17 февр. 2021 ср 23:00
42', 53'
минуты: 1' - 77'
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
3
Ницца
2
минуты: 1' - 77' / Франция. Лига 1, 11 тур
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 23:00
Бордо
0 : 0
Марсель
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Бордо
0
Марсель
0
был в запасе
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 23:00
Марсель
0 : 2
ПСЖ
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Марсель
0
ПСЖ
2
был в запасе
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 23:00
Монако
3 : 1
Марсель
82'
82'
82'
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 23:00
минуты: 76' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Монако
3
Марсель
1
минуты: 76' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
20.01.2021 20 янв. 2021 ср 23:00
Марсель
0 : 1
Ланс
81'
81'
81'
20.01.2021 20 янв. 2021 ср 23:00
минуты: 66' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
0
Ланс
1
минуты: 66' - 90' / Франция. Лига 1, 9 тур
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 19:00
Марсель
1 : 2
Ним
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 19:00
минуты: 66' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Марсель
1
Ним
2
минуты: 66' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
Дижон
0 : 0
Марсель
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Дижон
0
Марсель
0
был в запасе
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 23:00
Марсель
3 : 1
Монпелье
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 23:00
минуты: 79' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Марсель
3
Монпелье
1
минуты: 79' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 23:00
Анжер
2 : 1
Марсель
88'
88'
88'
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 23:00
минуты: 46' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Анжер
2
Марсель
1
минуты: 46' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур