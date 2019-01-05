Николя Сент-Руф
№3
Защитник
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Команда
Бастия
Гражданство
Франция
Дата рождения
24 окт. 1992 (28) лет
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 17:00
Ле-Пюи
0 : 1
Нанси
67'
67'
67'
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
0
Нанси
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Кубок, 1/32 финала