Кильян Сансон
№22
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
7 июня 1997 (23) года
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
19.05.2018 19 мая 2018 сб 22:00
Ренн
1 : 1
Монпелье
19.05.2018 19 мая 2018 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 38 тур
Ренн
1
Монпелье
1
был в запасе
12.05.2018 12 мая 2018 сб 22:00
Монпелье
1 : 1
Труа
12.05.2018 12 мая 2018 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 37 тур
Монпелье
1
Труа
1
был в запасе