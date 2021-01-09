Исмаила Сарр
№23
Полузащитник
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Команда
Уотфорд
Гражданство
Сенегал
Дата рождения
25 февр. 1998 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
Манчестер Юнайтед
1 : 0
Уотфорд
38'
38'
38'
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
минуты: 1' - 58'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Манчестер Юнайтед
1
Уотфорд
0
минуты: 1' - 58' / Англия. Кубок, 1/32 финала