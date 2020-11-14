Вахид Селимович
№4
Защитник
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Команда
Аполлон
Гражданство
Люксембург
Дата рождения
3 апр. 1997 (24) года
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.11.2020 14 нояб. 2020 сб 20:00
Кипр
2 : 1
Люксембург
33'
33'
33'
14.11.2020 14 нояб. 2020 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига С, 5 тур
Кипр
2
Люксембург
1
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига С, 5 тур
10.10.2020 10 окт. 2020 сб 16:00
Люксембург
2 : 0
Кипр
51'
51'
51'
10.10.2020 10 окт. 2020 сб 16:00
минуты: 1' - 69'
Лига наций. Лига С, 3 тур
Люксембург
2
Кипр
0
минуты: 1' - 69' / Лига наций. Лига С, 3 тур
08.09.2020 08 сент. 2020 вт 21:45
Люксембург
0 : 1
Черногория
80'
80'
80'
08.09.2020 08 сент. 2020 вт 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига С, 2 тур
Люксембург
0
Черногория
1
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига С, 2 тур
05.09.2020 05 сент. 2020 сб 19:00
Азербайджан
1 : 2
Люксембург
05.09.2020 05 сент. 2020 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига С, 1 тур
Азербайджан
1
Люксембург
2
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига С, 1 тур