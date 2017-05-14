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Гидо Милан
№5
Защитник
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Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
3 июля 1987 (33) года
Рост
193
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2016/2017
14.05.2017
14 мая 2017
вс
22:00
Метц
1 : 1
Тулуза
14.05.2017
14 мая 2017
вс
22:00
минуты: 68' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Метц
1
Тулуза
1
минуты: 68' - 90' / Франция. Лига 1, 37 тур
06.05.2017
06 мая 2017
сб
21:00
Лилль
0 : 2
Метц
06.05.2017
06 мая 2017
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Лилль
0
Метц
2
был в запасе
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
21:00
Метц
2 : 1
Нанси
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Метц
2
Нанси
1
был в запасе
22.04.2017
22 апр. 2017
сб
21:00
Лорьян
5 : 1
Метц
22.04.2017
22 апр. 2017
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Лорьян
5
Метц
1
был в запасе
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
21:00
Метц
2 : 2
Кан
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Метц
2
Кан
2
был в запасе
08.04.2017
08 апр. 2017
сб
21:00
Бордо
3 : 0
Метц
08.04.2017
08 апр. 2017
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Бордо
3
Метц
0
был в запасе
05.04.2017
05 апр. 2017
ср
20:00
Метц
0 : 3
Лион
05.04.2017
05 апр. 2017
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Метц
0
Лион
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
17.03.2017
17 марта 2017
пт
21:00
Метц
1 : 0
Бастия
17.03.2017
17 марта 2017
пт
21:00
минуты: 31' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Метц
1
Бастия
0
минуты: 31' - 90' / Франция. Лига 1, 30 тур
12.03.2017
12 марта 2017
вс
17:00
Сент-Этьен
2 : 2
Метц
12.03.2017
12 марта 2017
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Сент-Этьен
2
Метц
2
был в запасе
04.03.2017
04 марта 2017
сб
22:00
Метц
1 : 1
Ренн
04.03.2017
04 марта 2017
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Метц
1
Ренн
1
был в запасе
26.02.2017
26 февр. 2017
вс
19:00
Лион
5 : 0
Метц
26.02.2017
26 февр. 2017
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Лион
5
Метц
0
был в запасе
11.02.2017
11 февр. 2017
сб
22:00
Монако
5 : 0
Метц
11.02.2017
11 февр. 2017
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Монако
5
Метц
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 25 тур
08.02.2017
08 февр. 2017
ср
21:00
Метц
2 : 1
Дижон
08.02.2017
08 февр. 2017
ср
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Метц
2
Дижон
1
был в запасе
28.01.2017
28 янв. 2017
сб
22:00
Анжер
2 : 1
Метц
28.01.2017
28 янв. 2017
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Анжер
2
Метц
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
21.01.2017
21 янв. 2017
сб
22:00
Метц
2 : 0
Монпелье
21.01.2017
21 янв. 2017
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Метц
2
Монпелье
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
15.01.2017
15 янв. 2017
вс
17:00
Ницца
0 : 0
Метц
15.01.2017
15 янв. 2017
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Ницца
0
Метц
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
21.12.2016
21 дек. 2016
ср
22:50
Метц
2 : 2
Генгам
21.12.2016
21 дек. 2016
ср
22:50
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Метц
2
Генгам
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
18.12.2016
18 дек. 2016
вс
16:30
Кан
3 : 0
Метц
89'
89'
89'
18.12.2016
18 дек. 2016
вс
16:30
минуты: 62' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Кан
3
Метц
0
минуты: 62' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
10.12.2016
10 дек. 2016
сб
22:00
Бастия
2 : 0
Метц
10.12.2016
10 дек. 2016
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Бастия
2
Метц
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
30.11.2016
30 нояб. 2016
ср
21:00
Нанси
4 : 0
Метц
30.11.2016
30 нояб. 2016
ср
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Нанси
4
Метц
0
был в запасе
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