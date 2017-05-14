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Папе Сане
№22
Нападающий
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Команда
Кан
Гражданство
Сенегал
Дата рождения
30 дек. 1991 (29) лет
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2016/2017
14.05.2017
14 мая 2017
вс
22:00
Кан
0 : 1
Ренн
14.05.2017
14 мая 2017
вс
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 37 тур
Кан
0
Ренн
1
был в запасе
06.05.2017
06 мая 2017
сб
21:00
Тулуза
0 : 1
Кан
06.05.2017
06 мая 2017
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Тулуза
0
Кан
1
был в запасе
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
21:00
Метц
2 : 2
Кан
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Метц
2
Кан
2
был в запасе
08.04.2017
08 апр. 2017
сб
21:00
Кан
0 : 2
Монпелье
08.04.2017
08 апр. 2017
сб
21:00
минуты: 88' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Кан
0
Монпелье
2
минуты: 88' - 90' / Франция. Лига 1, 32 тур
28.01.2017
28 янв. 2017
сб
22:00
Бастия
1 : 1
Кан
28.01.2017
28 янв. 2017
сб
22:00
минуты: 1' - 33'
Франция. Лига 1, 22 тур
Бастия
1
Кан
1
минуты: 1' - 33' / Франция. Лига 1, 22 тур
15.01.2017
15 янв. 2017
вс
19:00
Кан
3 : 2
Лион
15.01.2017
15 янв. 2017
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Кан
3
Лион
2
был в запасе
21.12.2016
21 дек. 2016
ср
22:50
Монако
2 : 1
Кан
21.12.2016
21 дек. 2016
ср
22:50
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Монако
2
Кан
1
был в запасе
18.12.2016
18 дек. 2016
вс
16:30
Кан
3 : 0
Метц
90'
90'
90'
18.12.2016
18 дек. 2016
вс
16:30
90'
минуты: 72' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Кан
3
Метц
0
минуты: 72' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
02.12.2016
02 дек. 2016
пт
22:45
Кан
3 : 3
Дижон
02.12.2016
02 дек. 2016
пт
22:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Кан
3
Дижон
3
был в запасе
29.11.2016
29 нояб. 2016
вт
21:00
Лилль
4 : 2
Кан
29.11.2016
29 нояб. 2016
вт
21:00
минуты: 1' - 69'
Франция. Лига 1, 15 тур
Лилль
4
Кан
2
минуты: 1' - 69' / Франция. Лига 1, 15 тур
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
22:00
Кан
1 : 1
Генгам
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Кан
1
Генгам
1
был в запасе
20.11.2016
20 нояб. 2016
вс
19:00
Марсель
1 : 0
Кан
20.11.2016
20 нояб. 2016
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Марсель
1
Кан
0
был в запасе
06.11.2016
06 нояб. 2016
вс
17:00
Кан
1 : 0
Ницца
06.11.2016
06 нояб. 2016
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Кан
1
Ницца
0
был в запасе
29.10.2016
29 окт. 2016
сб
21:00
Нанси
2 : 0
Кан
29.10.2016
29 окт. 2016
сб
21:00
минуты: 80' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Нанси
2
Кан
0
минуты: 80' - 90' / Франция. Лига 1, 11 тур
23.10.2016
23 окт. 2016
вс
16:00
Кан
0 : 2
Сент-Этьен
23.10.2016
23 окт. 2016
вс
16:00
минуты: 70' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Кан
0
Сент-Этьен
2
минуты: 70' - 90' / Франция. Лига 1, 10 тур
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
21:00
Монпелье
3 : 2
Кан
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
21:00
минуты: 79' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Монпелье
3
Кан
2
минуты: 79' - 90' / Франция. Лига 1, 9 тур
01.10.2016
01 окт. 2016
сб
21:00
Кан
1 : 0
Тулуза
01.10.2016
01 окт. 2016
сб
21:00
минуты: 69' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Кан
1
Тулуза
0
минуты: 69' - 90' / Франция. Лига 1, 8 тур
24.09.2016
24 сент. 2016
сб
21:00
Бордо
0 : 0
Кан
24.09.2016
24 сент. 2016
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Бордо
0
Кан
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 7 тур
21.09.2016
21 сент. 2016
ср
20:00
Анжер
2 : 1
Кан
21.09.2016
21 сент. 2016
ср
20:00
минуты: 66' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Анжер
2
Кан
1
минуты: 66' - 90' / Франция. Лига 1, 6 тур
11.09.2016
11 сент. 2016
вс
18:00
Ренн
2 : 0
Кан
11.09.2016
11 сент. 2016
вс
18:00
минуты: 70' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Ренн
2
Кан
0
минуты: 70' - 90' / Франция. Лига 1, 4 тур
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