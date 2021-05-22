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Коронавирус
Аугусто Фелипе
№28
Защитник
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Команда
Атлетико
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
16 мая 1989 (32) года
Рост
191
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига чемпионов плей-офф
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2020/2021
2019/2020
22.05.2021
22 мая 2021
сб
19:00
Вальядолид
1 : 2
Атлетико
83'
83'
83'
22.05.2021
22 мая 2021
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 38 тур
Вальядолид
1
Атлетико
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 38 тур
16.05.2021
16 мая 2021
вс
19:30
Атлетико
2 : 1
Осасуна
16.05.2021
16 мая 2021
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Атлетико
2
Осасуна
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 37 тур
12.05.2021
12 мая 2021
ср
23:00
Атлетико
2 : 1
Реал Сосьедад
12.05.2021
12 мая 2021
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Атлетико
2
Реал Сосьедад
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 36 тур
08.05.2021
08 мая 2021
сб
17:15
Барселона
0 : 0
Атлетико
47'
47'
47'
08.05.2021
08 мая 2021
сб
17:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Барселона
0
Атлетико
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 35 тур
01.05.2021
01 мая 2021
сб
17:15
Эльче
0 : 1
Атлетико
01.05.2021
01 мая 2021
сб
17:15
минуты: 82' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Эльче
0
Атлетико
1
минуты: 82' - 90' / Испания. Примера, 34 тур
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
22:00
Атлетик
2 : 1
Атлетико
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Атлетик
2
Атлетико
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 32 тур
22.04.2021
22 апр. 2021
чт
20:00
Атлетико
2 : 0
Уэска
22.04.2021
22 апр. 2021
чт
20:00
минуты: 87' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Атлетико
2
Уэска
0
минуты: 87' - 90' / Испания. Примера, 31 тур
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
17:15
Атлетико
5 : 0
Эйбар
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
17:15
минуты: 74' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Атлетико
5
Эйбар
0
минуты: 74' - 90' / Испания. Примера, 33 тур
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
22:00
Бетис
1 : 1
Атлетико
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Бетис
1
Атлетико
1
был в запасе
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
22:00
Севилья
1 : 0
Атлетико
5'
5'
5'
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Севилья
1
Атлетико
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 29 тур
21.03.2021
21 марта 2021
вс
20:30
Атлетико
1 : 0
Алавес
21.03.2021
21 марта 2021
вс
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Атлетико
1
Алавес
0
был в запасе
10.03.2021
10 марта 2021
ср
21:00
Атлетико
2 : 1
Атлетик
43'
43'
43'
10.03.2021
10 марта 2021
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Атлетико
2
Атлетик
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
07.03.2021
07 марта 2021
вс
18:15
Атлетико
1 : 1
Реал
07.03.2021
07 марта 2021
вс
18:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Атлетико
1
Реал
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 26 тур
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
23:00
Вильярреал
0 : 2
Атлетико
35'
35'
35'
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Вильярреал
0
Атлетико
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 25 тур
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
18:15
Атлетико
0 : 2
Леванте
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
18:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Атлетико
0
Леванте
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 24 тур
17.02.2021
17 февр. 2021
ср
21:00
Леванте
1 : 1
Атлетико
17.02.2021
17 февр. 2021
ср
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Леванте
1
Атлетико
1
был в запасе
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
16:00
Гранада
1 : 2
Атлетико
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Гранада
1
Атлетико
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 23 тур
08.02.2021
08 февр. 2021
пн
23:00
Атлетико
2 : 2
Сельта
23'
23'
23'
08.02.2021
08 февр. 2021
пн
23:00
минуты: 1' - 46'
Испания. Примера, 22 тур
Атлетико
2
Сельта
2
минуты: 1' - 46' / Испания. Примера, 22 тур
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
18:15
Кадис
2 : 4
Атлетико
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
18:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Кадис
2
Атлетико
4
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 21 тур
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
23:00
Атлетико
3 : 1
Валенсия
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Атлетико
3
Валенсия
1
был в запасе
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