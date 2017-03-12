Айтор Канталапьерда
№27
Нападающий
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Команда
Вильярреал
Гражданство
Испания
Дата рождения
10 февр. 1996 (25) лет
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.03.2017 12 марта 2017 вс 20:30
Сельта
0 : 1
Вильярреал
72'
72'
72'
12.03.2017 12 марта 2017 вс 20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Сельта
0
Вильярреал
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 27 тур
28.08.2016 28 авг. 2016 вс 23:15
Вильярреал
0 : 0
Севилья
28.08.2016 28 авг. 2016 вс 23:15
минуты: 87' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Вильярреал
0
Севилья
0
минуты: 87' - 90' / Испания. Примера, 2 тур