Сантос Борре
№19
Нападающий
Подписаться
Команда
Ривер Плейт
Гражданство
Колумбия
Дата рождения
15 сент. 1995 (25) лет
Рост
174
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.05.2017 21 мая 2017 вс 17:45
Валенсия
1 : 3
Вильярреал
21.05.2017 21 мая 2017 вс 17:45
был в запасе
Испания. Примера, 38 тур
Валенсия
1
Вильярреал
3
был в запасе
14.05.2017 14 мая 2017 вс 21:00
Вильярреал
0 : 0
Депортиво
14.05.2017 14 мая 2017 вс 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Вильярреал
0
Депортиво
0
был в запасе
28.04.2017 28 апр. 2017 пт 21:45
Вильярреал
3 : 1
Спортинг
28.04.2017 28 апр. 2017 пт 21:45
был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Вильярреал
3
Спортинг
1
был в запасе
22.04.2017 22 апр. 2017 сб 17:15
Вильярреал
2 : 1
Леганес
22.04.2017 22 апр. 2017 сб 17:15
был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Вильярреал
2
Леганес
1
был в запасе
01.04.2017 01 апр. 2017 сб 14:00
Вильярреал
2 : 3
Эйбар
01.04.2017 01 апр. 2017 сб 14:00
минуты: 80' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Вильярреал
2
Эйбар
3
минуты: 80' - 90' / Испания. Примера, 29 тур
17.03.2017 17 марта 2017 пт 22:45
Лас-Пальмас
1 : 0
Вильярреал
17.03.2017 17 марта 2017 пт 22:45
минуты: 67' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Лас-Пальмас
1
Вильярреал
0
минуты: 67' - 90' / Испания. Примера, 28 тур
12.03.2017 12 марта 2017 вс 20:30
Сельта
0 : 1
Вильярреал
12.03.2017 12 марта 2017 вс 20:30
был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Сельта
0
Вильярреал
1
был в запасе
04.03.2017 04 марта 2017 сб 20:30
Вильярреал
2 : 0
Эспаньол
04.03.2017 04 марта 2017 сб 20:30
минуты: 88' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Вильярреал
2
Эспаньол
0
минуты: 88' - 90' / Испания. Примера, 26 тур
01.03.2017 01 марта 2017 ср 23:30
Осасуна
1 : 4
Вильярреал
01.03.2017 01 марта 2017 ср 23:30
минуты: 68' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Осасуна
1
Вильярреал
4
минуты: 68' - 90' / Испания. Примера, 25 тур
05.02.2017 05 февр. 2017 вс 14:00
Севилья
0 : 0
Вильярреал
05.02.2017 05 февр. 2017 вс 14:00
был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Севилья
0
Вильярреал
0
был в запасе
21.01.2017 21 янв. 2017 сб 22:45
Вильярреал
0 : 2
Валенсия
21.01.2017 21 янв. 2017 сб 22:45
минуты: 83' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Вильярреал
0
Валенсия
2
минуты: 83' - 90' / Испания. Примера, 19 тур
14.01.2017 14 янв. 2017 сб 22:45
Депортиво
0 : 0
Вильярреал
14.01.2017 14 янв. 2017 сб 22:45
минуты: 1' - 68'
Испания. Примера, 18 тур
Депортиво
0
Вильярреал
0
минуты: 1' - 68' / Испания. Примера, 18 тур
17.12.2016 17 дек. 2016 сб 15:00
Спортинг
1 : 3
Вильярреал
17.12.2016 17 дек. 2016 сб 15:00
минуты: 81' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Спортинг
1
Вильярреал
3
минуты: 81' - 90' / Испания. Примера, 16 тур
12.12.2016 12 дек. 2016 пн 22:45
Вильярреал
3 : 0
Атлетико
12.12.2016 12 дек. 2016 пн 22:45
минуты: 90' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Вильярреал
3
Атлетико
0
минуты: 90' - 90' / Испания. Примера, 15 тур
03.12.2016 03 дек. 2016 сб 20:30
Леганес
0 : 0
Вильярреал
03.12.2016 03 дек. 2016 сб 20:30
минуты: 80' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Леганес
0
Вильярреал
0
минуты: 80' - 90' / Испания. Примера, 14 тур
30.10.2016 30 окт. 2016 вс 14:00
Эйбар
2 : 1
Вильярреал
30.10.2016 30 окт. 2016 вс 14:00
минуты: 79' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Эйбар
2
Вильярреал
1
минуты: 79' - 90' / Испания. Примера, 10 тур
23.10.2016 23 окт. 2016 вс 19:30
Вильярреал
2 : 1
Лас-Пальмас
23.10.2016 23 окт. 2016 вс 19:30
минуты: 80' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
2
Лас-Пальмас
1
минуты: 80' - 90' / Испания. Примера, 9 тур
16.10.2016 16 окт. 2016 вс 21:45
Вильярреал
5 : 0
Сельта
16.10.2016 16 окт. 2016 вс 21:45
был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Вильярреал
5
Сельта
0
был в запасе
02.10.2016 02 окт. 2016 вс 19:30
Эспаньол
0 : 0
Вильярреал
02.10.2016 02 окт. 2016 вс 19:30
минуты: 90' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Эспаньол
0
Вильярреал
0
минуты: 90' - 90' / Испания. Примера, 7 тур
25.09.2016 25 сент. 2016 вс 19:30
Вильярреал
3 : 1
Осасуна
25.09.2016 25 сент. 2016 вс 19:30
минуты: 78' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Вильярреал
3
Осасуна
1
минуты: 78' - 90' / Испания. Примера, 6 тур