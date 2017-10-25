Имран Карданов
№33
Вратарь
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Команда
Спартак-Нальчик
Гражданство
Россия
Дата рождения
28 февр. 1997 (24) года
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.10.2017 25 окт. 2017 ср 19:00
Спартак
5 : 2
Спартак-Нальчик
25.10.2017 25 окт. 2017 ср 19:00
был в запасе
Россия. Кубок, 1/8 финала
Спартак
5
Спартак-Нальчик
2
был в запасе