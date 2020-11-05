Бен Биттон
№2
Защитник
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Команда
Маккаби
Гражданство
Израиль
Дата рождения
3 янв. 1991 (30) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
05.11.2020 05 нояб. 2020 чт 23:00
Вильярреал
4 : 0
Маккаби
05.11.2020 05 нояб. 2020 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Вильярреал
4
Маккаби
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
29.10.2020 29 окт. 2020 чт 20:55
Сивасспор
1 : 2
Маккаби
29.10.2020 29 окт. 2020 чт 20:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Сивасспор
1
Маккаби
2
был в запасе