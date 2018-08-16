Давид Гореш
№1
Вратарь
Подписаться
Команда
Хапоэль
Гражданство
Израиль
Дата рождения
1 февр. 1980 (41) год
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.08.2018 16 авг. 2018 чт 20:00
АПОЭЛ
3 : 1
Хапоэль
16.08.2018 16 авг. 2018 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
АПОЭЛ
3
Хапоэль
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
09.08.2018 09 авг. 2018 чт 20:00
Хапоэль
2 : 2
АПОЭЛ
09.08.2018 09 авг. 2018 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Хапоэль
2
АПОЭЛ
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд