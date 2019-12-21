Джонатан Кафу
№28
Нападающий
Подписаться
Команда
Коринтианс
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
10 июля 1991 (29) лет
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 22:45
Ренн
1 : 0
Бордо
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 22:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Ренн
1
Бордо
0
был в запасе
03.12.2019 03 дек. 2019 вт 21:00
Бордо
6 : 0
Ним
03.12.2019 03 дек. 2019 вт 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Бордо
6
Ним
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 22:00
Реймс
1 : 1
Бордо
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Реймс
1
Бордо
1
был в запасе
24.11.2019 24 нояб. 2019 вс 17:00
Бордо
2 : 1
Монако
24.11.2019 24 нояб. 2019 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Бордо
2
Монако
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур