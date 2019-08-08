Лукас Саша
№88
Полузащитник
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Команда
Арис
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
1 марта 1990 (31) год
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.08.2019 08 авг. 2019 чт 20:00
Мольде
3 : 0
Арис
08.08.2019 08 авг. 2019 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Мольде
3
Арис
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
01.08.2019 01 авг. 2019 чт 20:00
АЕЛ
0 : 1
Арис
01.08.2019 01 авг. 2019 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
АЕЛ
0
Арис
1
был в запасе
25.07.2019 25 июля 2019 чт 21:30
Арис
0 : 0
АЕЛ
25.07.2019 25 июля 2019 чт 21:30
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Арис
0
АЕЛ
0
был в запасе