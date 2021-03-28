Сисиньо (Соуза )
№4
Защитник
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Команда
Лудогорец
Гражданство
Болгария
Дата рождения
26 дек. 1988 (32) года
Рост
168
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.03.2021 28 марта 2021 вс 21:45
Болгария
0 : 2
Италия
28.03.2021 28 марта 2021 вс 21:45
минуты: 1' - 46'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Болгария
0
Италия
2
минуты: 1' - 46' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
25.03.2021 25 марта 2021 чт 20:00
Болгария
1 : 3
Швейцария
69'
69'
69'
25.03.2021 25 марта 2021 чт 20:00
минуты: 1' - 72'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Болгария
1
Швейцария
3
минуты: 1' - 72' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур