Киран О'Коннор
№20
Полузащитник
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Команда
Дандолк
Гражданство
Ирландия
Дата рождения
4 июля 1996 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
03.11.2016 03 нояб. 2016 чт 21:00
Зенит
2 : 1
Дандолк
03.11.2016 03 нояб. 2016 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Зенит
2
Дандолк
1
был в запасе