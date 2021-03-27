Дэрил Хорган
№7
Полузащитник
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Команда
Дандолк
Гражданство
Ирландия
Дата рождения
10 авг. 1992 (28) лет
Рост
170
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.03.2021 27 марта 2021 сб 22:45
Ирландия
0 : 1
Люксембург
27.03.2021 27 марта 2021 сб 22:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Ирландия
0
Люксембург
1
был в запасе
24.03.2021 24 марта 2021 ср 22:45
Сербия
3 : 2
Ирландия
24.03.2021 24 марта 2021 ср 22:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Сербия
3
Ирландия
2
был в запасе