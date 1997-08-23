Джордж Пойнтон
№17
Полузащитник
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Команда
Дандолк
Гражданство
Ирландия
Дата рождения
28 авг. 1997 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
23.08.2016 23 авг. 2016 вт 21:45
Легия
1 : 1
Дандолк
23.08.2016 23 авг. 2016 вт 21:45
был в запасе
Лига чемпионов Квалификация, 4 раунд
Легия
1
Дандолк
1
был в запасе