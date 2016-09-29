Шейн Гримс
№12
Защитник
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Команда
Дандолк
Гражданство
Ирландия
Дата рождения
9 марта 1987 (34) года
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
29.09.2016 29 сент. 2016 чт 22:05
Дандолк
1 : 0
Маккаби
29.09.2016 29 сент. 2016 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Дандолк
1
Маккаби
0
был в запасе
15.09.2016 15 сент. 2016 чт 20:00
АЗ Алкмаар
1 : 1
Дандолк
15.09.2016 15 сент. 2016 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
АЗ Алкмаар
1
Дандолк
1
был в запасе