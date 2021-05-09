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Амер Гояк
№10
Полузащитник
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Команда
Торино
Гражданство
Босния и Герцеговина
Дата рождения
13 февр. 1997 (24) года
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
отборочные матчи к чм. европа
италия. кубок
лига наций. лига а
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2020/2021
09.05.2021
09 мая 2021
вс
16:00
Верона
1 : 1
Торино
09.05.2021
09 мая 2021
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Верона
1
Торино
1
был в запасе
03.05.2021
03 мая 2021
пн
21:45
Торино
1 : 0
Парма
03.05.2021
03 мая 2021
пн
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Торино
1
Парма
0
был в запасе
26.04.2021
26 апр. 2021
пн
19:30
Торино
0 : 2
Наполи
26.04.2021
26 апр. 2021
пн
19:30
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Торино
0
Наполи
2
был в запасе
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
21:45
Болонья
1 : 1
Торино
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Болонья
1
Торино
1
был в запасе
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
19:00
Торино
3 : 1
Рома
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Торино
3
Рома
1
был в запасе
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
21:45
Удинезе
0 : 1
Торино
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Удинезе
0
Торино
1
был в запасе
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
19:00
Торино
2 : 2
Ювентус
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Торино
2
Ювентус
2
был в запасе
21.03.2021
21 марта 2021
вс
17:00
Сампдория
1 : 0
Торино
21.03.2021
21 марта 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 80'
Италия. Серия А, 28 тур
Сампдория
1
Торино
0
минуты: 1' - 80' / Италия. Серия А, 28 тур
17.03.2021
17 марта 2021
ср
17:00
Торино
3 : 2
Сассуоло
17.03.2021
17 марта 2021
ср
17:00
минуты: 56' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Торино
3
Сассуоло
2
минуты: 56' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
17:00
Торино
1 : 2
Интер
14.03.2021
14 марта 2021
вс
17:00
минуты: 90' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Торино
1
Интер
2
минуты: 90' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
07.03.2021
07 марта 2021
вс
17:00
Кротоне
4 : 2
Торино
07.03.2021
07 марта 2021
вс
17:00
минуты: 77' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Кротоне
4
Торино
2
минуты: 77' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
19.02.2021
19 февр. 2021
пт
22:45
Кальяри
0 : 1
Торино
19.02.2021
19 февр. 2021
пт
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Кальяри
0
Торино
1
был в запасе
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
17:00
Торино
0 : 0
Дженоа
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Торино
0
Дженоа
0
был в запасе
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
17:00
Аталанта
3 : 3
Торино
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
17:00
минуты: 81' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Аталанта
3
Торино
3
минуты: 81' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
29.01.2021
29 янв. 2021
пт
22:45
Торино
1 : 1
Фиорентина
29.01.2021
29 янв. 2021
пт
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Торино
1
Фиорентина
1
был в запасе
22.01.2021
22 янв. 2021
пт
22:45
Беневенто
2 : 2
Торино
22.01.2021
22 янв. 2021
пт
22:45
минуты: 87' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Беневенто
2
Торино
2
минуты: 87' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
20:00
Торино
0 : 0
Специя
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
20:00
минуты: 76' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Торино
0
Специя
0
минуты: 76' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
22:45
Милан
2 : 0
Торино
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
22:45
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 17 тур
Милан
2
Торино
0
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 17 тур
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
17:00
Торино
1 : 1
Верона
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
17:00
минуты: 1' - 70'
Италия. Серия А, 16 тур
Торино
1
Верона
1
минуты: 1' - 70' / Италия. Серия А, 16 тур
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
17:00
Парма
0 : 3
Торино
90'
90'
90'
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
17:00
90'
минуты: 70' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Парма
0
Торино
3
минуты: 70' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
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