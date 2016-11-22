Жонас (Жонас Гомес де Соуза)
№5
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
8 окт. 1991 (29) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.11.2016 22 нояб. 2016 вт 22:45
Динамо
0 : 1
Лион
80'
80'
80'
22.11.2016 22 нояб. 2016 вт 22:45
минуты: 52' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Динамо
0
Лион
1
минуты: 52' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
18.10.2016 18 окт. 2016 вт 21:45
Динамо
0 : 1
Севилья
65'
65'
65'
18.10.2016 18 окт. 2016 вт 21:45
минуты: 52' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
Динамо
0
Севилья
1
минуты: 52' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
27.09.2016 27 сент. 2016 вт 21:45
Динамо
0 : 4
Ювентус
27.09.2016 27 сент. 2016 вт 21:45
минуты: 1' - 48'
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Динамо
0
Ювентус
4
минуты: 1' - 48' / Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
14.09.2016 14 сент. 2016 ср 21:45
Лион
3 : 0
Динамо
4'
4'
4'
14.09.2016 14 сент. 2016 ср 21:45
минуты: 1' - 85'
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Лион
3
Динамо
0
минуты: 1' - 85' / Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур