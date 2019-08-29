Даниэль Попеску
№24
Защитник
Подписаться
Команда
Стяуа
Гражданство
Румыния
Дата рождения
20 февр. 1988 (33) года
Рост
172
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
29.08.2019 29 авг. 2019 чт 22:00
Витория Гимараеш
1 : 0
Стяуа
29.08.2019 29 авг. 2019 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Витория Гимараеш
1
Стяуа
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд
22.08.2019 22 авг. 2019 чт 21:30
Стяуа
0 : 0
Витория Гимараеш
88'
88'
88'
22.08.2019 22 авг. 2019 чт 21:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Стяуа
0
Витория Гимараеш
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд
15.08.2019 15 авг. 2019 чт 20:00
Млада Болеслав
0 : 1
Стяуа
15.08.2019 15 авг. 2019 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Млада Болеслав
0
Стяуа
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
01.08.2019 01 авг. 2019 чт 21:30
Стяуа
2 : 3
Алашкерт
01.08.2019 01 авг. 2019 чт 21:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Стяуа
2
Алашкерт
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
25.07.2019 25 июля 2019 чт 20:00
Алашкерт
0 : 3
Стяуа
25.07.2019 25 июля 2019 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Алашкерт
0
Стяуа
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
18.07.2019 18 июля 2019 чт 20:00
Милсами
1 : 2
Стяуа
18.07.2019 18 июля 2019 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Милсами
1
Стяуа
2
был в запасе
11.07.2019 11 июля 2019 чт 21:30
Стяуа
2 : 0
Милсами
11.07.2019 11 июля 2019 чт 21:30
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Стяуа
2
Милсами
0
был в запасе