Аднан Аганович
№19
Полузащитник
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Команда
Стяуа
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
3 окт. 1987 (33) года
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
01.08.2019 01 авг. 2019 чт 20:00
АЕЛ
0 : 1
Арис
01.08.2019 01 авг. 2019 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
АЕЛ
0
Арис
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
25.07.2019 25 июля 2019 чт 21:30
Арис
0 : 0
АЕЛ
34'
34'
34'
25.07.2019 25 июля 2019 чт 21:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Арис
0
АЕЛ
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд