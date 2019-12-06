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Александру Тудоре
№9
Нападающий
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Команда
Арсенал
Гражданство
Румыния
Дата рождения
19 марта 1996 (25) лет
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
06.12.2019
06 дек. 2019
пт
19:30
Арсенал
4 : 0
Локомотив
06.12.2019
06 дек. 2019
пт
19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Арсенал
4
Локомотив
0
был в запасе
02.12.2019
02 дек. 2019
пн
19:30
ЦСКА
0 : 1
Арсенал
02.12.2019
02 дек. 2019
пн
19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
ЦСКА
0
Арсенал
1
был в запасе
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
14:00
Арсенал
0 : 1
Зенит
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Арсенал
0
Зенит
1
был в запасе
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
16:30
Ахмат
1 : 1
Арсенал
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 68'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1
Арсенал
1
минуты: 1' - 68' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:30
Арсенал
1 : 1
Сочи
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:30
минуты: 80' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Арсенал
1
Сочи
1
минуты: 80' - 90' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
06.10.2019
06 окт. 2019
вс
14:00
Локомотив
2 : 1
Арсенал
06.10.2019
06 окт. 2019
вс
14:00
минуты: 85' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Локомотив
2
Арсенал
1
минуты: 85' - 90' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
19:00
Краснодар
2 : 0
Арсенал
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Краснодар
2
Арсенал
0
был в запасе
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
16:30
Арсенал
1 : 1
Урал
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
16:30
минуты: 57' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1
Урал
1
минуты: 57' - 90' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
13.09.2019
13 сент. 2019
пт
20:00
Зенит
3 : 1
Арсенал
13.09.2019
13 сент. 2019
пт
20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Зенит
3
Арсенал
1
был в запасе
04.08.2019
04 авг. 2019
вс
16:30
Тамбов
0 : 1
Арсенал
04.08.2019
04 авг. 2019
вс
16:30
минуты: 84' - 90'
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Тамбов
0
Арсенал
1
минуты: 84' - 90' / Россия. Премьер-лига, 4 тур
20.07.2019
20 июля 2019
сб
16:30
Крылья Советов
2 : 3
Арсенал
52'
52'
52'
20.07.2019
20 июля 2019
сб
16:30
52'
минуты: 1' - 63'
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Крылья Советов
2
Арсенал
3
минуты: 1' - 63' / Россия. Премьер-лига, 2 тур
12.07.2019
12 июля 2019
пт
20:00
Арсенал
1 : 1
Динамо
12.07.2019
12 июля 2019
пт
20:00
минуты: 73' - 90'
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Арсенал
1
Динамо
1
минуты: 73' - 90' / Россия. Премьер-лига, 1 тур