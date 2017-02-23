Абубакар Кейта
№99
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Кот-д'Ивуар
Дата рождения
5 нояб. 1997 (23) года
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.02.2017 23 февр. 2017 чт 23:05
Копенгаген
0 : 0
Лудогорец
23.02.2017 23 февр. 2017 чт 23:05
минуты: 1' - 66'
Лига Европы Групповой этап, 1/16 финала
Копенгаген
0
Лудогорец
0
минуты: 1' - 66' / Лига Европы Групповой этап, 1/16 финала