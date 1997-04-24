Матео Кассейрра
№9
Нападающий
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Команда
Гронинген
Гражданство
Колумбия
Дата рождения
13 апр. 1997 (24) года
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
09.03.2017 09 марта 2017 чт 21:00
Копенгаген
2 : 1
Аякс
09.03.2017 09 марта 2017 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Копенгаген
2
Аякс
1
был в запасе
23.02.2017 23 февр. 2017 чт 21:00
Аякс
1 : 0
Легия
23.02.2017 23 февр. 2017 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Аякс
1
Легия
0
был в запасе
16.02.2017 16 февр. 2017 чт 23:05
Легия
0 : 0
Аякс
16.02.2017 16 февр. 2017 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Легия
0
Аякс
0
был в запасе