Кеши Андерсон
№31
Нападающий
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Команда
Кристал Пэлас
Гражданство
Англия
Дата рождения
6 апр. 1995 (26) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
26.08.2017 26 авг. 2017 сб 17:00
Кристал Пэлас
0 : 2
Суонси
26.08.2017 26 авг. 2017 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Кристал Пэлас
0
Суонси
2
был в запасе