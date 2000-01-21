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Илья Мартынов
№55
Защитник
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Команда
Тамбов
Гражданство
Россия
Дата рождения
25 янв. 2000 (21) год
Рост
185
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. фнл
Сезон:
2020/2021
2016/2017
16.05.2021
16 мая 2021
вс
14:00
Тамбов
1 : 5
Зенит
16.05.2021
16 мая 2021
вс
14:00
минуты: 1' - 59'
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1
Зенит
5
минуты: 1' - 59' / Россия. Премьер-лига, 30 тур
07.05.2021
07 мая 2021
пт
18:00
Ахмат
3 : 1
Тамбов
07.05.2021
07 мая 2021
пт
18:00
минуты: 1' - 83'
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3
Тамбов
1
минуты: 1' - 83' / Россия. Премьер-лига, 29 тур
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:30
Ростов
2 : 0
Тамбов
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2
Тамбов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 28 тур
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
19:00
Тамбов
2 : 5
Локомотив
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
19:00
минуты: 72' - 90'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2
Локомотив
5
минуты: 72' - 90' / Россия. Премьер-лига, 27 тур
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
14:00
Арсенал
4 : 0
Тамбов
34'
34'
34'
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4
Тамбов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 26 тур
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
14:00
Химки
1 : 0
Тамбов
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Химки
1
Тамбов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 25 тур
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
16:30
Тамбов
1 : 2
ЦСКА
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Тамбов
1
ЦСКА
2
был в запасе
19.03.2021
19 марта 2021
пт
19:00
Сочи
5 : 0
Тамбов
19.03.2021
19 марта 2021
пт
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Сочи
5
Тамбов
0
был в запасе
14.03.2021
14 марта 2021
вс
16:30
Тамбов
0 : 4
Краснодар
14.03.2021
14 марта 2021
вс
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Тамбов
0
Краснодар
4
был в запасе