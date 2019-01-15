Джош Тимон
№35
Защитник
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Команда
Сток Сити
Гражданство
Англия
Дата рождения
22 мая 1999 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.01.2019 15 янв. 2019 вт 23:00
Сток Сити
2 : 3
Шрусбери Таун
15.01.2019 15 янв. 2019 вт 23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Сток Сити
2
Шрусбери Таун
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала