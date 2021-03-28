Карл-Юхан Юнссон №21 Вратарь Подписаться

Команда Копенгаген

Гражданство Швеция

Дата рождения 28 янв. 1990 (31) год

Рост 187

Вес 83

В 2020-м сделал в четвертьфинале Лиги Европы 13 сэйвов в игре с «МЮ» – это рекорд турнира с 2009-го. Линекер и Фабрегас очень его хвалили.