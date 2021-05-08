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Николай Бочко
№65
Защитник
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Команда
Краснодар
Гражданство
Россия
Дата рождения
1 марта 1999 (22) года
Рост
176
Вес
57
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
Сезон:
2020/2021
08.05.2021
08 мая 2021
сб
14:00
Крылья Советов
6 : 0
Краснодар-2
08.05.2021
08 мая 2021
сб
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 41 тур
Крылья Советов
6
Краснодар-2
0
был в запасе
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:00
Краснодар-2
0 : 1
Текстильщик
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 40 тур
Краснодар-2
0
Текстильщик
1
был в запасе
28.04.2021
28 апр. 2021
ср
17:00
Алания
3 : 1
Краснодар-2
28.04.2021
28 апр. 2021
ср
17:00
минуты: 78' - 90'
Россия. ФНЛ, 39 тур
Алания
3
Краснодар-2
1
минуты: 78' - 90' / Россия. ФНЛ, 39 тур
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
16:00
Краснодар-2
1 : 1
Нефтехимик
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
16:00
минуты: 90' - 90'
Россия. ФНЛ, 38 тур
Краснодар-2
1
Нефтехимик
1
минуты: 90' - 90' / Россия. ФНЛ, 38 тур
28.03.2021
28 марта 2021
вс
17:00
Нижний Новгород
3 : 0
Краснодар-2
28.03.2021
28 марта 2021
вс
17:00
минуты: 74' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Нижний Новгород
3
Краснодар-2
0
минуты: 74' - 90' / Россия. ФНЛ, 33 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
14:00
Краснодар-2
1 : 1
Чайка
14.03.2021
14 марта 2021
вс
14:00
минуты: 81' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Краснодар-2
1
Чайка
1
минуты: 81' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
10.03.2021
10 марта 2021
ср
11:30
СКА-Хабаровск
0 : 0
Краснодар-2
10.03.2021
10 марта 2021
ср
11:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
СКА-Хабаровск
0
Краснодар-2
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 29 тур
06.03.2021
06 марта 2021
сб
14:00
Краснодар-2
2 : 1
Велес
06.03.2021
06 марта 2021
сб
14:00
минуты: 90' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Краснодар-2
2
Велес
1
минуты: 90' - 90' / Россия. ФНЛ, 28 тур
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
13:00
Краснодар-2
7 : 0
Спартак-2
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
13:00
минуты: 80' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Краснодар-2
7
Спартак-2
0
минуты: 80' - 90' / Россия. ФНЛ, 26 тур
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
14:00
Краснодар-2
1 : 1
Акрон
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Краснодар-2
1
Акрон
1
был в запасе
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
19:00
Торпедо
4 : 2
Краснодар-2
90'
90'
90'
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
19:00
минуты: 61' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Торпедо
4
Краснодар-2
2
минуты: 61' - 90' / Россия. ФНЛ, 24 тур
20.11.2020
20 нояб. 2020
пт
14:00
Краснодар-2
1 : 2
Шинник
20.11.2020
20 нояб. 2020
пт
14:00
минуты: 1' - 54'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Краснодар-2
1
Шинник
2
минуты: 1' - 54' / Россия. ФНЛ, 23 тур
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
17:00
Факел
6 : 2
Краснодар-2
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Факел
6
Краснодар-2
2
был в запасе
11.11.2020
11 нояб. 2020
ср
13:00
Краснодар-2
1 : 1
Крылья Советов
11.11.2020
11 нояб. 2020
ср
13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 21 тур
Краснодар-2
1
Крылья Советов
1
был в запасе
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
13:00
Краснодар-2
0 : 4
Алания
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
13:00
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Краснодар-2
0
Алания
4
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ, 19 тур
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
18:00
Нефтехимик
5 : 0
Краснодар-2
31'
31'
31'
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Нефтехимик
5
Краснодар-2
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
14:00
Иртыш
0 : 0
Краснодар-2
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
14:00
минуты: 1' - 76'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Иртыш
0
Краснодар-2
0
минуты: 1' - 76' / Россия. ФНЛ, 16 тур
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
14:30
Краснодар-2
2 : 0
Томь
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
14:30
минуты: 71' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Краснодар-2
2
Томь
0
минуты: 71' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур