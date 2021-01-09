Уилл Волкс
№4
Полузащитник
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Команда
Кардифф
Гражданство
Уэльс
Дата рождения
13 сент. 1993 (27) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 15:00
Ноттингем Форест
1 : 0
Кардифф
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 15:00
минуты: 1' - 63'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Ноттингем Форест
1
Кардифф
0
минуты: 1' - 63' / Англия. Кубок, 1/32 финала