Джек Пэйн
№10
Полузащитник
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Команда
Оксфорд
Гражданство
Англия
Дата рождения
25 окт. 1994 (26) лет
Рост
165
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
01.03.2017 01 марта 2017 ср 22:45
Манчестер Сити
5 : 1
Хаддерсфилд Таун
01.03.2017 01 марта 2017 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/8 финала
Манчестер Сити
5
Хаддерсфилд Таун
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/8 финала
18.02.2017 18 февр. 2017 сб 18:00
Хаддерсфилд Таун
0 : 0
Манчестер Сити
18.02.2017 18 февр. 2017 сб 18:00
минуты: 1' - 72'
Англия. Кубок, 1/8 финала
Хаддерсфилд Таун
0
Манчестер Сити
0
минуты: 1' - 72' / Англия. Кубок, 1/8 финала
07.01.2017 07 янв. 2017 сб 18:00
Хаддерсфилд Таун
4 : 0
Порт Вейл
28', 84'
28', 84'
28', 84'
07.01.2017 07 янв. 2017 сб 18:00
28', 84'
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Хаддерсфилд Таун
4
Порт Вейл
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала