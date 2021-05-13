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Мэтти Кэш
№2
Полузащитник
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Команда
Астон Вилла
Гражданство
Англия
Дата рождения
7 авг. 1997 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2020/2021
13.05.2021
13 мая 2021
чт
20:00
Астон Вилла
0 : 0
Эвертон
13.05.2021
13 мая 2021
чт
20:00
минуты: 1' - 45'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Астон Вилла
0
Эвертон
0
минуты: 1' - 45' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
09.05.2021
09 мая 2021
вс
16:05
Астон Вилла
1 : 3
Манчестер Юнайтед
09.05.2021
09 мая 2021
вс
16:05
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Астон Вилла
1
Манчестер Юнайтед
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 35 тур
01.05.2021
01 мая 2021
сб
22:00
Эвертон
1 : 2
Астон Вилла
01.05.2021
01 мая 2021
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Эвертон
1
Астон Вилла
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 34 тур
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
22:15
Астон Вилла
1 : 2
Манчестер Сити
54'
57'
54'
57'
54'
57'
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
22:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Астон Вилла
1
Манчестер Сити
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 32 тур
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
17:00
Ливерпуль
2 : 1
Астон Вилла
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Ливерпуль
2
Астон Вилла
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 31 тур
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
18:30
Астон Вилла
3 : 1
Фулхэм
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
18:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Астон Вилла
3
Фулхэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 30 тур
21.03.2021
21 марта 2021
вс
22:30
Астон Вилла
0 : 2
Тоттенхэм
74'
74'
74'
21.03.2021
21 марта 2021
вс
22:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Астон Вилла
0
Тоттенхэм
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
12.03.2021
12 марта 2021
пт
23:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 1
Астон Вилла
12.03.2021
12 марта 2021
пт
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Астон Вилла
1
был в запасе
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
23:00
Брайтон & Хов
0 : 0
Астон Вилла
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
23:00
минуты: 1' - 61'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Брайтон & Хов
0
Астон Вилла
0
минуты: 1' - 61' / Англия. Премьер-лига, 24 тур
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
15:30
Астон Вилла
1 : 0
Арсенал
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Астон Вилла
1
Арсенал
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 23 тур
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
23:15
Астон Вилла
1 : 3
Вест Хэм
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
23:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Астон Вилла
1
Вест Хэм
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
23:00
Саутгемптон
0 : 1
Астон Вилла
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Саутгемптон
0
Астон Вилла
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 21 тур
27.01.2021
27 янв. 2021
ср
21:00
Бернли
3 : 2
Астон Вилла
27.01.2021
27 янв. 2021
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Бернли
3
Астон Вилла
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
23:00
Астон Вилла
2 : 0
Ньюкасл Юнайтед
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
2
Ньюкасл Юнайтед
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 11 тур
20.01.2021
20 янв. 2021
ср
21:00
Манчестер Сити
2 : 0
Астон Вилла
20.01.2021
20 янв. 2021
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Манчестер Сити
2
Астон Вилла
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 1 тур
01.01.2021
01 янв. 2021
пт
23:00
Манчестер Юнайтед
2 : 1
Астон Вилла
01.01.2021
01 янв. 2021
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Манчестер Юнайтед
2
Астон Вилла
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 17 тур
28.12.2020
28 дек. 2020
пн
20:30
Челси
1 : 1
Астон Вилла
28.12.2020
28 дек. 2020
пн
20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Челси
1
Астон Вилла
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 16 тур
26.12.2020
26 дек. 2020
сб
18:00
Астон Вилла
3 : 0
Кристал Пэлас
26.12.2020
26 дек. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Астон Вилла
3
Кристал Пэлас
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 15 тур
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
22:15
Вест Бромвич
0 : 3
Астон Вилла
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
22:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Вест Бромвич
0
Астон Вилла
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 14 тур
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
15:30
Вулверхэмптон
0 : 1
Астон Вилла
29'
29'
29'
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Вулверхэмптон
0
Астон Вилла
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 12 тур
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