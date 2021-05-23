Макс Лоу
№13
Защитник
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Команда
Шеффилд Юнайтед
Гражданство
Англия
Дата рождения
11 мая 1997 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.05.2021 23 мая 2021 вс 18:00
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
Бернли
23.05.2021 23 мая 2021 вс 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Шеффилд Юнайтед
1
Бернли
0
был в запасе
19.05.2021 19 мая 2021 ср 20:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 0
Шеффилд Юнайтед
19.05.2021 19 мая 2021 ср 20:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Шеффилд Юнайтед
0
был в запасе
16.05.2021 16 мая 2021 вс 21:00
Эвертон
0 : 1
Шеффилд Юнайтед
16.05.2021 16 мая 2021 вс 21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Эвертон
0
Шеффилд Юнайтед
1
был в запасе
08.05.2021 08 мая 2021 сб 17:00
Шеффилд Юнайтед
0 : 2
Кристал Пэлас
08.05.2021 08 мая 2021 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Шеффилд Юнайтед
0
Кристал Пэлас
2
был в запасе
02.05.2021 02 мая 2021 вс 21:15
Тоттенхэм
4 : 0
Шеффилд Юнайтед
02.05.2021 02 мая 2021 вс 21:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Тоттенхэм
4
Шеффилд Юнайтед
0
был в запасе
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 22:00
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
Брайтон & Хов
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 22:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Шеффилд Юнайтед
1
Брайтон & Хов
0
был в запасе
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 22:15
Вулверхэмптон
1 : 0
Шеффилд Юнайтед
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 22:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Вулверхэмптон
1
Шеффилд Юнайтед
0
был в запасе
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 21:00
Шеффилд Юнайтед
0 : 3
Арсенал
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Шеффилд Юнайтед
0
Арсенал
3
был в запасе
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 17:00
Лидс
2 : 1
Шеффилд Юнайтед
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Лидс
2
Шеффилд Юнайтед
1
был в запасе
14.03.2021 14 марта 2021 вс 17:00
Лестер Сити
5 : 0
Шеффилд Юнайтед
14.03.2021 14 марта 2021 вс 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Лестер Сити
5
Шеффилд Юнайтед
0
был в запасе
06.03.2021 06 марта 2021 сб 18:00
Шеффилд Юнайтед
0 : 2
Саутгемптон
06.03.2021 06 марта 2021 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Шеффилд Юнайтед
0
Саутгемптон
2
был в запасе
03.03.2021 03 марта 2021 ср 21:00
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
Астон Вилла
03.03.2021 03 марта 2021 ср 21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Шеффилд Юнайтед
1
Астон Вилла
0
был в запасе
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 22:15
Шеффилд Юнайтед
0 : 2
Ливерпуль
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 22:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Шеффилд Юнайтед
0
Ливерпуль
2
был в запасе
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 23:00
Фулхэм
1 : 0
Шеффилд Юнайтед
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Фулхэм
1
Шеффилд Юнайтед
0
был в запасе
15.02.2021 15 февр. 2021 пн 21:00
Вест Хэм
3 : 0
Шеффилд Юнайтед
15.02.2021 15 февр. 2021 пн 21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Вест Хэм
3
Шеффилд Юнайтед
0
был в запасе
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 22:15
Шеффилд Юнайтед
1 : 2
Челси
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 22:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Шеффилд Юнайтед
1
Челси
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 23 тур
02.02.2021 02 февр. 2021 вт 21:00
Шеффилд Юнайтед
2 : 1
Вест Бромвич
02.02.2021 02 февр. 2021 вт 21:00
минуты: 44' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Шеффилд Юнайтед
2
Вест Бромвич
1
минуты: 44' - 90' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 18:00
Манчестер Сити
1 : 0
Шеффилд Юнайтед
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Манчестер Сити
1
Шеффилд Юнайтед
0
был в запасе
27.01.2021 27 янв. 2021 ср 23:15
Манчестер Юнайтед
1 : 2
Шеффилд Юнайтед
27.01.2021 27 янв. 2021 ср 23:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Манчестер Юнайтед
1
Шеффилд Юнайтед
2
был в запасе
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 17:00
Шеффилд Юнайтед
1 : 3
Тоттенхэм
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Шеффилд Юнайтед
1
Тоттенхэм
3
был в запасе