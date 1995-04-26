Каллум О'Доуда
№11
Полузащитник
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Команда
Бристоль Сити
Гражданство
Ирландия
Дата рождения
23 апр. 1995 (26) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.09.2020 06 сент. 2020 вс 19:00
Ирландия
0 : 1
Финляндия
06.09.2020 06 сент. 2020 вс 19:00
минуты: 1' - 59'
Лига наций. Лига В, 2 тур
Ирландия
0
Финляндия
1
минуты: 1' - 59' / Лига наций. Лига В, 2 тур
03.09.2020 03 сент. 2020 чт 21:45
Болгария
1 : 1
Ирландия
03.09.2020 03 сент. 2020 чт 21:45
минуты: 1' - 74'
Лига наций. Лига В, 1 тур
Болгария
1
Ирландия
1
минуты: 1' - 74' / Лига наций. Лига В, 1 тур