Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Криштиану Роналду
Игорь Акинфеев
Лионель Месси
Луис Суарес
Ибраима Конате
Эдинсон Кавани
Квинси Промес
Роберт Левандовски
Неймар Да Силва
Карим Бензема
Александр Головин
Испания
Россия
Франция
Нидерланды
Португалия
Дания
Польша
Германия
Словакия
Италия
Англия
Интер
Ювентус
Вильярреал
Манчестер Сити
Спартак
Крылья Советов
Челси
Зенит
Ахмат
Лилль
Локомотив
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Зинедин Зидан
Лига чемпионов
Интер
РПЛ
Евро-2020
Лига Европы
Испания
Россия
Криштиану Роналду
Ювентус
Игорь Акинфеев
Вильярреал
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Джейкоб Мерфи
№23
Полузащитник
Подписаться
Команда
Ньюкасл Юнайтед
Гражданство
Англия
Дата рождения
24 февр. 1995 (26) лет
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2020/2021
2017/2018
23.05.2021
23 мая 2021
вс
18:00
Фулхэм
0 : 2
Ньюкасл Юнайтед
23.05.2021
23 мая 2021
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Фулхэм
0
Ньюкасл Юнайтед
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 38 тур
19.05.2021
19 мая 2021
ср
20:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 0
Шеффилд Юнайтед
19.05.2021
19 мая 2021
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Шеффилд Юнайтед
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 37 тур
14.05.2021
14 мая 2021
пт
22:00
Ньюкасл Юнайтед
3 : 4
Манчестер Сити
14.05.2021
14 мая 2021
пт
22:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Ньюкасл Юнайтед
3
Манчестер Сити
4
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 36 тур
07.05.2021
07 мая 2021
пт
22:00
Лестер Сити
2 : 4
Ньюкасл Юнайтед
07.05.2021
07 мая 2021
пт
22:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Лестер Сити
2
Ньюкасл Юнайтед
4
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 35 тур
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:00
Ньюкасл Юнайтед
0 : 2
Арсенал
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Ньюкасл Юнайтед
0
Арсенал
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 34 тур
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
14:30
Ливерпуль
1 : 1
Ньюкасл Юнайтед
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
14:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Ливерпуль
1
Ньюкасл Юнайтед
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 33 тур
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
14:30
Ньюкасл Юнайтед
3 : 2
Вест Хэм
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
14:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Ньюкасл Юнайтед
3
Вест Хэм
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 32 тур
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
14:00
Бернли
1 : 2
Ньюкасл Юнайтед
59'
59'
59'
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
14:00
59'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Бернли
1
Ньюкасл Юнайтед
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 31 тур
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
16:05
Ньюкасл Юнайтед
2 : 2
Тоттенхэм
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
16:05
минуты: 1' - 83'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Ньюкасл Юнайтед
2
Тоттенхэм
2
минуты: 1' - 83' / Англия. Премьер-лига, 30 тур
20.03.2021
20 марта 2021
сб
23:00
Брайтон & Хов
3 : 0
Ньюкасл Юнайтед
20.03.2021
20 марта 2021
сб
23:00
минуты: 62' - 90'
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Брайтон & Хов
3
Ньюкасл Юнайтед
0
минуты: 62' - 90' / Англия. Премьер-лига, 29 тур
12.03.2021
12 марта 2021
пт
23:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 1
Астон Вилла
12.03.2021
12 марта 2021
пт
23:00
минуты: 79' - 90'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Астон Вилла
1
минуты: 79' - 90' / Англия. Премьер-лига, 28 тур
07.03.2021
07 марта 2021
вс
15:00
Вест Бромвич
0 : 0
Ньюкасл Юнайтед
07.03.2021
07 марта 2021
вс
15:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Вест Бромвич
0
Ньюкасл Юнайтед
0
был в запасе
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
23:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 1
Вулверхэмптон
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
23:00
минуты: 63' - 90'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Вулверхэмптон
1
минуты: 63' - 90' / Англия. Премьер-лига, 26 тур
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
22:00
Манчестер Юнайтед
3 : 1
Ньюкасл Юнайтед
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
22:00
минуты: 77' - 90'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Манчестер Юнайтед
3
Ньюкасл Юнайтед
1
минуты: 77' - 90' / Англия. Премьер-лига, 25 тур
15.02.2021
15 февр. 2021
пн
23:00
Челси
2 : 0
Ньюкасл Юнайтед
15.02.2021
15 февр. 2021
пн
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Челси
2
Ньюкасл Юнайтед
0
был в запасе
26.01.2021
26 янв. 2021
вт
21:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 2
Лидс
26.01.2021
26 янв. 2021
вт
21:00
минуты: 1' - 64'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Лидс
2
минуты: 1' - 64' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
23:00
Астон Вилла
2 : 0
Ньюкасл Юнайтед
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
2
Ньюкасл Юнайтед
0
был в запасе
18.01.2021
18 янв. 2021
пн
23:00
Арсенал
3 : 0
Ньюкасл Юнайтед
18.01.2021
18 янв. 2021
пн
23:00
минуты: 69' - 90'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Арсенал
3
Ньюкасл Юнайтед
0
минуты: 69' - 90' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
12.01.2021
12 янв. 2021
вт
21:00
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
Ньюкасл Юнайтед
12.01.2021
12 янв. 2021
вт
21:00
минуты: 84' - 90'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Шеффилд Юнайтед
1
Ньюкасл Юнайтед
0
минуты: 84' - 90' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
17:15
Ньюкасл Юнайтед
1 : 2
Лестер Сити
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
17:15
минуты: 64' - 90'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Лестер Сити
2
минуты: 64' - 90' / Англия. Премьер-лига, 17 тур
Показать все игры