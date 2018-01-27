Крис Максвелл
№22
Вратарь
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Команда
Престон
Гражданство
Уэльс
Дата рождения
30 июля 1990 (30) лет
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
27.01.2018 27 янв. 2018 сб 18:00
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
Престон
27.01.2018 27 янв. 2018 сб 18:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/16 финала
Шеффилд Юнайтед
1
Престон
0
был в запасе