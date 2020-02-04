Яку Мейте
№19
Полузащитник
Подписаться
Команда
Рединг
Гражданство
Кот-д'Ивуар
Дата рождения
11 февр. 1996 (25) лет
Рост
184
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
04.02.2020 04 февр. 2020 вт 22:45
Кардифф
2(1) : 2(4)
Рединг
116'
116'
116'
04.02.2020 04 февр. 2020 вт 22:45
116'
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Кардифф
2(1)
Рединг
2(4)
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/16 финала
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 18:00
Рединг
1 : 1
Кардифф
8'
9'
8'
9'
8'
9'
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 18:00
8'
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Рединг
1
Кардифф
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/16 финала