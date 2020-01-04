Марли Уоткинс
№15
Нападающий
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Команда
Бристоль Сити
Гражданство
Англия
Дата рождения
17 окт. 1990 (30) лет
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 15:31
Бристоль Сити
1 : 1
Шрусбери Таун
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 15:31
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Бристоль Сити
1
Шрусбери Таун
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала