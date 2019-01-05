Энди Идом
№17
Защитник
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Команда
Барнсли
Гражданство
Гана
Дата рождения
2 дек. 1991 (29) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 15:30
Манчестер Юнайтед
2 : 0
Рединг
33'
33'
33'
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Манчестер Юнайтед
2
Рединг
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала