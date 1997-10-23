Джеймс Бри
№41
Защитник
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Команда
Лутон Таун
Гражданство
Англия
Дата рождения
11 окт. 1997 (23) года
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 20:31
Борнмут
4 : 0
Лутон Таун
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 20:31
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Борнмут
4
Лутон Таун
0
был в запасе