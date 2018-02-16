Ангус МакДональд
№5
Защитник
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Команда
Халл Сити
Гражданство
Англия
Дата рождения
15 окт. 1992 (28) лет
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.02.2018 16 февр. 2018 пт 23:00
Челси
4 : 0
Халл Сити
16.02.2018 16 февр. 2018 пт 23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/8 финала
Челси
4
Халл Сити
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/8 финала