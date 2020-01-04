Ник Таунсенд
№13
Вратарь
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Команда
Барнсли
Гражданство
Англия
Дата рождения
1 нояб. 1994 (26) лет
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 15:31
Миллуолл
3 : 0
Ньюпорт Каунти
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 15:31
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Миллуолл
3
Ньюпорт Каунти
0
был в запасе