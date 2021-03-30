Адам Дэвис №16 Вратарь Подписаться

Команда Сток Сити

Гражданство Уэльс

Дата рождения 17 июля 1992 (28) лет

Рост 185

Родился в небольшом городе Ринтельн в Германии – там в британских ВС служил его отец. Но карьеру начал в Англии – воспитанник «Эвертона».