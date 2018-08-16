Тим Чоу
№18
Полузащитник
Подписаться
Команда
Уиган Атлетик
Гражданство
Англия
Дата рождения
18 янв. 1994 (27) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.08.2018 16 авг. 2018 чт 21:00
Брондбю
2 : 1
Спартак
16.08.2018 16 авг. 2018 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Брондбю
2
Спартак
1
был в запасе
09.08.2018 09 авг. 2018 чт 21:45
Спартак
0 : 2
Брондбю
09.08.2018 09 авг. 2018 чт 21:45
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Спартак
0
Брондбю
2
был в запасе