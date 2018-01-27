Алекс Гилби
№7
Полузащитник
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Команда
Уиган Атлетик
Гражданство
Англия
Дата рождения
9 дек. 1994 (26) лет
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
27.01.2018 27 янв. 2018 сб 18:00
Милтон Кинс Донс
0 : 1
Ковентри
27.01.2018 27 янв. 2018 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Милтон Кинс Донс
0
Ковентри
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/16 финала